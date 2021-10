Todas las preguntas alrededor del misterioso pero legendario Boba Fett, por fin serán respondidas en el nuevo documental que Disney planea lanzar este próximo mes de noviembre a través de su plataforma de streaming.

Con la llegada de ‘The Book of Boba Fett’ este próximo mes de diciembre, la plataforma decidió que sería interesante explicarle al público cómo y por qué tanto ellos como George Lucas decidieron revivir a un personaje cuyo tiempo en cámara durante la trilogía original fue poco, pero su popularidad fue máxima.

El mismo se titulara ‘Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett’, y nos llevará por el universo expandido de los cómics donde diferentes creativos y autores dieron vida a una historia donde Boba sobrevivía a su infortunio en el desierto y rehacía su carrera.

Esto ya lo vimos ligeramente en ‘The Mandalorian’ y vimos a Temuera Morrison tomar el manto del personaje. Sin embargo, este 12 de noviembre conoceremos el proceso creativo que tomó llevar a Fett desde ‘The Return of the Jedi’ hasta su propia serie en 2021.

¿Listos? Pueden echar un pequeño vistazo al documental en este avance que Disney+ ofreció a sus suscriptores con todo lo que viene en camino.