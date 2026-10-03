Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, ya tiene soundtrack oficial. Estas son todas las canciones y las 24 piezas del score.

Lo que debes saber

Digger , la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise , se estrenó en cines el 2 de octubre de 2026.

, la nueva película de protagonizada por , se estrenó en cines el 2 de octubre de 2026. La música original fue compuesta por Cosmo Sheldrake , quien debuta como compositor de un largometraje con un score oficial de 24 piezas.

, quien debuta como compositor de un largometraje con un score oficial de 24 piezas. Además del score, la película incluye canciones de The Ink Spots y Melanie, incluida la canción que suena en los créditos finales.

Digger ya está en cines y, además de reunir a Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu, tiene una banda sonora que mezcla un score original con canciones clásicas que forman parte de momentos clave de la película.

La cinta llega después de generar reacciones muy divididas entre la crítica, pero su música abre otra puerta para quienes quieren saber qué canciones aparecen en pantalla y quién está detrás del soundtrack oficial.

Qué canciones aparecen en Digger

De acuerdo con NME, Digger incluye 3 canciones licenciadas además de la música original de Cosmo Sheldrake.

“If I Didn’t Care” – The Ink Spots

“I Don’t Want To Set The World On Fire” – The Ink Spots

“Look What They’ve Done To My Song, Ma” – Melanie

“Look What They’ve Done To My Song, Ma” aparece durante los créditos finales, mientras las 2 canciones de The Ink Spots forman parte de la selección musical que acompaña la película.

Quién compuso el soundtrack de Digger

El score fue compuesto por Cosmo Sheldrake, músico y productor británico conocido por trabajar con grabaciones de campo, sonidos naturales y arreglos experimentales. Digger marca su debut como compositor de un largometraje.

El álbum oficial fue lanzado el 2 de octubre de 2026 por WaterTower Music. Film Music Reporter publicó el tracklist completo antes del estreno.

Tracklist completo del soundtrack de Digger

Avian Elegy Dr. Berg Calving Glacier Solarium Is That a Cow? Grandaddy Oil Fossil Fools Ace in the Hole Amused to Death This Sacred Promise Planetary Devastation Blah Blah Blah Sinking in Chaos Did You Drink All That? Blow It Up Doesn’t Matter Oil Rig Loaves and Fishes Comfort of Your Unsustainable Lives Six Million Barrels a Day Drowning Judy Ifs, Possibles and Coulds Avian Elegy (Reprise)

De qué trata Digger

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que provoca una crisis ambiental y después intenta convencer al mundo de que él mismo puede salvarlo. La película utiliza esa contradicción como base para una comedia negra sobre poder, responsabilidad y crisis climática.

El reparto también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy, Burn Gorman, Robert John Burke y Sophie Wilde.

Para ubicarla dentro de la carrera del director, aquí está nuestra guía con todas las películas de Alejandro González Iñárritu y en qué orden verlas.