Honestamente, el trabajo de Denis Villeneuve nunca ha sido malo, sin embargo sí ha sido poco comprendido y sobre todo cuando de retomar viejas franquicias ó historias se trata.

Tal fue el caso de ‘Blade Runner 2049’, una película cuya taquilla no alcanzó la meta de los $100 millones de dólares, cuando solamente de publicidad se invirtieron $300 millones.

¿La razón? La gente nunca se abrió a una historia nueva, al contrario, consideraron que el trabajo de Villeneuve fue caminar en terreno “sagrado” y faltarle al respeto. la obra de Ridley Scott.

En su momento, toda la comunidad de directores le hizo comentarios fuertes; desde “lo que hiciste estuvo mal” hasta “tú sabías a lo que ibas y voluntariamente elegiste perder dinero y quemar tu carrera por nada”. Y es por eso que ahora indiewire nos comparte de la apertura que Denis ha tenido respecto a eso ahora que ‘Dune‘ apunta a ser un éxito internacional:

“Para empezar… es un alivio que tú estés hablando conmigo. ¿Por qué? Porque después del tremendo fracaso que fue Blade Runner para mí, pensé que ni medios ni directores ó estudios me volverían a abrir las puertas.



¿Y sabes? Sigo sorprendido de que lo hiciera, jamás pensé ser recibido de nuevo. Se sintió como si todos me hubieran cerrados las puertas pero no fue así.



O.K, quizás fue un… ¿Error? Vale, pero aquí estoy y enfrentar a Dune es completamente distinto, porque aquí no me importa ni Ridley ni nadie, me importa ese sueño adolescente de algún día dirigir una película de este tipo y a la única voz que escuche es a esa versión de mí que es totalitaria, que es detallista y perfeccionista y que gracias a la tecnología de nuestros tiempos, puedo obedecer”.

Denis Villeneuve