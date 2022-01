En 1954, Ian Flemming publicó ‘You Only Live Twice‘, libro de la saga de James Bond en donde el agente 007, fue otorgado con el honor de la “Orden de St. Michael & St. George” por la reina de Inglaterra, misma que ahora en la vida real, le ha dado esta máxima condecoración a Daniel Craig, actor que por más de una década interpretó al agente más famoso del MI5.

Tal y como CoS reporta, en el acto anual de honores por parte de la Reina Elizabeth, otras figuras del mundo artístico fueron condecoradas: Bernie Taupin, colaborador de Sir Elton John, y la integrante de las Spice Girls, Mel B.

Craig, quien recientemente terminó su ciclo con el personaje tras el lanzamiento de ‘No Time To Die‘, fue condecorado por sus años de “servicio en el área de entretenimiento”.

¡15 años se dicen fácil pero no lo son! Sir Daniel Craig ahora podrá retirarse de su papel con la menta en paz y los honores propios. Larga vida a uno de los James Bond más emocionantes. Ya veremos qué tal llenan sus zapatos en el futuro.