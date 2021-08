Ahora sí que Disney ha soltado un derechazo a la quijada del equipo legal de Scarlett Johansson. Tras haber señalado a la empresa del ratón como una “ventajosa” y hasta “misógina” por el trato que se le dio con el tema de ‘Black Widow’ y las reparticiones sin equidad, Disney ha decidido demostrar lo contrario al llegar a un acuerdo con Emma Stone para solucionar el tema de ‘Cruella‘ e incluso firmar ‘Cruella 2‘.

“Si bien el panorama de los medios se ha alterado de manera significativa para todos los distribuidores, sus socios creativos no pueden quedarse al margen para llevar una cantidad desproporcionada de desventajas sin el potencial de ganancias. Este acuerdo demuestra que puede haber un camino equitativo hacia adelante que proteja a los artistas y alinee los intereses de los estudios con el talento. Estamos orgullosos de trabajar junto a Emma y Disney, y apreciamos la voluntad del estudio de reconocer sus contribuciones como socia creativa. Esperamos que esto abra la puerta para que más miembros de la comunidad creativa participen en el éxito de las nuevas plataformas” Patrick Whitesell para Variety vía atomix

Mientras que muchos medios confirmaban que Stone seguiría los pasos de Johansson en la demanda, la realidad es que esto deja a Scarlett muy mal parada considerando que ahora, tras este arreglo, Disney ha logrado convencer al mundo de que sus intenciones desde el principio siempre fueron negociar, mientras que las de la actriz eran sólo atacar.

¿Logrará salir bien parada de esta? Emma Stone no sólo solucionó su problema, sino que hasta aventajó una firma gigantesca por una suma enorme aún no confirmada que no debía llegar hasta dentro de un año y medio.

¡Gol para Stone!