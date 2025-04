La industria del cine podría estar a punto de vivir una de sus colaboraciones más esperadas en años. Según fuentes de The Playlist, David Fincher, Brad Pitt y Quentin Tarantino se han unido para crear una secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

En este nuevo proyecto, Fincher se pondrá detrás de la cámara como director, Tarantino se encargará del guion, y Pitt retomará su icónico papel de Cliff Booth, el envejecido doble de acción que le valió un Oscar en 2019.

Un giro inesperado en el guion de Tarantino

De acuerdo con The Playlist, el proyecto nace de una evolución del guion de The Movie Critic, una historia que Tarantino había escrito pero que no logró dejar atrás, lo que lo llevó a continuar explorando las andanzas de Cliff Booth.

En la película original, Pitt interpretaba al fiel amigo de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), y la secuela promete adentrarse más en su vida.

Sin embargo, la participación de DiCaprio en la continuación es incierta, lo que deja a los fanáticos preguntándose si la historia se enfocará aún más en el personaje de Pitt.

Producción y expectativas

The Hollywood Reporter ha confirmado que la producción de esta secuela podría comenzar este verano, generando gran expectativa entre los seguidores del cine de Tarantino y Fincher.

Aunque no será la primera vez que un guion de Tarantino sea dirigido por otro cineasta (recordemos sus colaboraciones tempranas con directores como Tony Scott, Oliver Stone y Robert Rodriguez), sí será la primera vez en tres décadas que esto ocurra.

Además, se ha especulado que esta no contaría como la décima película de Tarantino, la cual muchos pensaban que sería The Movie Critic hasta que fue cancelada.

Con Fincher y Pitt colaborando nuevamente, después de su exitoso trabajo en Se7en (1995), la anticipación por este proyecto crece aún más.

Fincher, por su parte, ha sido un colaborador constante de Netflix desde 2017, con proyectos como Mindhunter y Love, Death & Robots, además de haber dirigido Mank y The Killer para la plataforma de streaming.