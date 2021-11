La famosa frase que ha caracterizado a Mario Bros. desde 1996, no será repetida por Chris Pratt en la siguiente película de Super Mario Bros, WGTC y Nintendo reportan.

Desde el momento en el que se reportó que Pratt sería la voz de Mario, el internet no dejó de atacarlo y criticarlo por la innecesaria inclusión del actor en tantos personajes simultáneos como lo fue Garfield, además de lo que ya está haciendo en ‘Guardians Of The Galaxy‘.

Y en general, el casting de toda esta película es un tanto raro; si bien todos disfrutamos del ligero sarcasmo que existió en una película como ‘Wreck-It Rakph’, el público no deja de considerar a Mario Bros. como algo exclusivamente para niños.

Es por eso que la participación de actores como Seth Rogen como Donkey Kong ha sido recibida con dudas. Además, junto a él se une Jack Black como Bowser, así que no sabemos si esta, mantendrá la línea PG-13 que se espera, o será más dirigida a adultos.

De momento, no tenemos más datos más allá de que la película se estrenará el 21 de diciembre del 2022. ¡Así que atentos!