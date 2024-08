Cate Blanchett ha afirmado que “nadie cobró nada” por rodar la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’, a pesar de ser una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos.

La película tuvo un presupuesto de $281 millones de dólares y recaudó $2,900 millones de dólares en todo el mundo.

Sin embargo, Blanchett afirma que las ganancias obtenidas de la saga no se reflejaron en los sueldos de la actriz en la serie.

Durante una aparición en Watch What Happens Live el martes (6 de agosto), el presentador Andy Cohen le preguntó a Blanchett por qué película había cobrado más, antes de añadir que pensaba que sería por ‘El Señor de los Anillos’.

Blanchett protagonizó la trilogía como “Galadriel”, una elfa real de la Tierra Media. Más tarde volvió a interpretar su papel en la saga de ‘El Hobbit’.

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il