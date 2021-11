Este próximo 17 de diciembre, ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará en todas las salas de cine del mundo y por ello, un nuevo póster con casi todos los villanos de la película ha sido lanzado por parte del estudio.

Si bien ya se ha confirmado que William Dafoe, Jamie Foxx, Thomas Haden Church, Rhys Ifans y Alfred Molina aparecerán en la película, lo verdaderamente emocionante de este nuevo póster son los comentarios y rumores que han surgido alrededor del mismo, pues tal y como comicbook reporta, estos podrían no ser “todos” los villanos que veremos en la película.

Si bien ya es un hecho que dentro del MCU entrarán absolutamente todos los villanos del “Sinister Six” de Spider-Man, recordemos que las alianzas de Disney ahora incluyen a las franquicias que Sony ha controlado durante muchos años.

¿Uno muy importante? Venom, quien es canon en el mundo de ‘Morbius‘ que se estrenará este próximo 28 de enero del 2022, por lo que podemos asumir que si bien él no aparecerá en ‘No Way Home‘ (porque aún no existe como tal), los sucesos de la película sentarán precedentes importantes en la suya.

Y dado a que Morbius dice ser “Venom” en su trailer –refiriéndose a él como si fuera un temible villano–, es posible que estemos de frente a los sucesos que convierten a este Venom anti-héroe en un auténtico villano.

Además, no olvidemos esta escena post-créditos de ‘Let There Be Carnage‘, así que definitivamente, aún hay muchas sorpresas para esta película.