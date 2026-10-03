Jonás Cuarón regresa con ‘Campeón Gabacho’, película protagonizada por Juan Daniel García Treviño, Rubén Blades y Rosario Dawson. Mira el tráiler y conoce cuándo se estrena en México.

Lo que debes saber

Campeón Gabacho , la nueva película de Jonás Cuarón , ya estrenó su primer tráiler oficial.

, la nueva película de , ya estrenó su primer tráiler oficial. La cinta inaugurará el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026 el 16 de octubre y llegará a cines de México el 29 de octubre.

el 16 de octubre y llegará a cines de México el 29 de octubre. Juan Daniel García Treviño encabeza un reparto con Rubén Blades, Rosario Dawson y Leslie Grace, además de un soundtrack con varios artistas latinos.

Campeón Gabacho ya tiene tráiler oficial. La nueva película escrita y dirigida por Jonás Cuarón combina migración, boxeo, romance y humor en una historia protagonizada por Juan Daniel García Treviño, acompañado por nombres como Rubén Blades, Rosario Dawson, Leslie Grace y Eddie Marsan.

La cinta tuvo su estreno mundial en SXSW 2026, donde ganó el Premio del Público de la sección Narrative Spotlight, de acuerdo con el registro oficial del festival. Su siguiente parada importante será México.

Mira el tráiler de Campeón Gabacho

El avance presenta a Liborio, un joven migrante mexicano que llega a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Una pelea termina abriéndole la puerta al boxeo, pero también lo coloca frente a personas que quieren controlar su talento y su futuro.

La película está basada en la novela Campeón Gabacho, de Aura Xilonen. La propia autora escribió el guion junto a Jonás Cuarón. El sitio oficial de la película describe la historia como el recorrido de un migrante mexicano que enfrenta prejuicios y barreras culturales mientras busca construir una nueva vida.

¿De qué trata Campeón Gabacho?

Liborio cruza el Río Bravo y termina viviendo en un barrio latino de Nueva York. Su habilidad para recibir y lanzar golpes lo acerca al boxeo, un mundo que puede convertirse en una oportunidad para cambiar su vida.

El tráiler muestra que la historia no se quedará únicamente en el ring. La película también explora la experiencia migrante, el romance, la discriminación y la identidad de Liborio mientras intenta encontrar un lugar en un país que no siempre está dispuesto a recibirlo.

El protagonista es Juan Daniel García Treviño, actor que ganó reconocimiento internacional con Ya no estoy aquí. En LifeBoxset ya habíamos seguido su carrera cuando fue seleccionado entre los actores destacados de 2020.

Reparto de Campeón Gabacho

Además de Juan Daniel García Treviño, el reparto reúne a figuras del cine, la televisión y la música:

Juan Daniel García Treviño

Leslie Grace

Rubén Blades

Eddie Marsan

Rosario Dawson

Cheech Marin

Marvin Jones III

Carlos Carrasco

Dolores Heredia

La producción también mantiene una fuerte conexión con la familia Cuarón. Alfonso Cuarón produce la película junto a Gabriela Rodríguez, Nicolás Celis y el propio Jonás Cuarón. En el sitio también puedes consultar otros proyectos relacionados con Jonás Cuarón.

El soundtrack reúne a Maluma, Santa Fe Klan y Los Tigres del Norte

La música original corre a cargo de Mateo Cuarón. La supervisión musical y las canciones originales están vinculadas a Edgar Barrera, con una selección que reúne a varios artistas latinos.

Grupo Frontera

Alemán

Maluma

Santa Fe Klan

Anitta

Snow Tha Product

Eladio Carrión

Bomba Estéreo

Los Tigres del Norte

Rawayana

Edén Muñoz

Arcángel

La ficha de Pimienta Films confirma a Jonás Cuarón como director y a Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez, Nicolás Celis y Jonás Cuarón como productores.

¿Cuándo se estrena Campeón Gabacho en México?

Campeón Gabacho tendrá una primera presentación importante en México el 16 de octubre de 2026, cuando inaugure la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Después de su paso por el FICM, la película llegará a salas de cine de todo México el 29 de octubre de 2026 a través de Cinépolis Distribución.