Pierce Brosnan felicitó a Robert Pattinson por convertirse en el nuevo James Bond. Los actores ya habían coincidido en el cine. Conoce qué le escribió el ex 007.

Lo que debes saber

Pierce Brosnan felicitó a Robert Pattinson por convertirse en el nuevo James Bond y le aseguró que será magnífico en el papel.

Ambos actores trabajaron juntos en Remember Me (2010), donde Brosnan interpretó al padre del personaje de Pattinson.

Brosnan interpretó a James Bond en cuatro películas estrenadas entre 1995 y 2002.

Robert Pattinson ya recibió la bienvenida de uno de los actores que mejor conocen el mundo de James Bond. Pierce Brosnan, quien interpretó al agente 007 en cuatro películas, compartió un mensaje para felicitarlo por convertirse en el nuevo protagonista de la franquicia y aseguró que hará un trabajo magnífico.

El comentario llega apenas unos días después de que Amazon MGM Studios confirmara oficialmente la elección del actor británico, noticia que ya habíamos cubierto al anunciarse su llegada a la saga. También te contamos cómo participó Jeff Bezos en la elección del nuevo 007. La felicitación de Brosnan fue compartida originalmente en redes sociales y retomada por NME.

¿Qué le dijo Pierce Brosnan al nuevo James Bond?

A través de Instagram, Brosnan publicó una fotografía promocional de Pattinson caracterizado como el agente secreto y acompañó la imagen con un mensaje de bienvenida: “Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico”.

El actor irlandés también recordó el tiempo que compartieron durante la filmación de Remember Me, drama romántico estrenado en 2010. “Ha sido una alegría verte construir una carrera notable y seguir creciendo”, escribió, antes de cerrar su mensaje con una recomendación: “Disfruta el viaje”.

Y no lo dice cualquiera: Brosnan interpretó a 007 durante cuatro películas. El actor dio vida a James Bond entre 1995 y 2002, en películas como GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough y Die Another Day.

Pierce Brosnan y Robert Pattinson ya habían trabajado juntos

Aunque ahora sus nombres están relacionados por la franquicia de 007, Brosnan y Pattinson se conocieron mucho antes de este anuncio. Ambos compartieron créditos en Remember Me, película dirigida por Allen Coulter en la que Pattinson interpretó a Tyler Hawkins y Brosnan dio vida a su padre, Charles.

El proyecto llegó a los cines cuando Pattinson todavía era ampliamente reconocido por interpretar a Edward Cullen en la saga Twilight. Desde entonces, el británico ha ampliado su trayectoria con películas como Good Time, The Lighthouse, Tenet, The Batman y Mickey 17.

George Lazenby también felicitó al nuevo 007

Brosnan no fue el único antiguo intérprete de James Bond que reaccionó a la elección. George Lazenby, protagonista de On Her Majesty’s Secret Service (1969), también publicó un mensaje para darle la bienvenida a Pattinson.

A través de X, Lazenby le dijo que ahora formaba parte de uno de los clubes más exclusivos del mundo y le aconsejó disfrutar la experiencia. Incluso hizo un guiño a una de las frases más recordadas de su propia etapa como Bond: “Esto nunca le pasó al otro”.

Con sus mensajes, Brosnan y Lazenby respaldaron públicamente a Pattinson como sucesor de Daniel Craig.

I hear they’ve announced the new James Bond @007… Robert, welcome to the most exclusive club in the world. But remember to enjoy yourself. Let’s see if you’ll have "this never happened to the other fella" moment. All the best mate, George xx https://t.co/r0kASTyp35 — George Lazenby (@lazenbyofficial) November 16, 2026

¿Cuándo veremos a Robert Pattinson como James Bond?

La siguiente película de 007 será dirigida por Denis Villeneuve, cineasta responsable de Dune, y tendrá un guion escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Se tratará de la primera entrega desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, luego del acuerdo alcanzado con los productores históricos de la franquicia.

Por ahora, la película no tiene título oficial ni fecha de estreno confirmada, aunque se espera que llegue a los cines en 2028. Tampoco se han revelado los nombres del resto del elenco ni detalles de la historia.