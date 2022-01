Durante una gira de prensa para promocionar ‘Cyrano‘, su más reciente película, el actor Peter Dinklage, actualmente reconocido por su impresionante papel como Tyrion Lannister en Game Of Thrones, expresó su sentir por el retrógrada acercamiento que Disney ha hecho de ‘Blancanieves‘.

Mientras que Disney presumió una narrativa supuestamente “inclusiva”, por el simple hecho de haber fichado a una actriz latinoamericana, Dinklage asegura que descuidaron un factor extremadamente delicado y con tan poca visibilidad que ni siquiera lo consideraron ofensivo: “los 7 enanos”.

“Entonces tienes a Disney sintiéndose de lo más progre por contratar a una actriz latinoamericana, pero siguen haciendo ‘Blancanieves y los 7 enanos’, los “7 enanos”; ¿entiendes a qué me refiero? Es 2022, por Dios. Si no pueden entender que la obra original veía a la gente con enanismo como a seres inferiores y de servicio, entonces no están entendiendo nada”.

Peter Dinklage