Recientemente durante el rodaje de ‘Being Mortal‘, la primera película dirigida enteramente por Azis Anzari, el actor Bill Murray fue denunciado por comportamiento inapropiado con una persona del staff.

Tal y como espinof reporta, hasta el momento ni el estudio ni la producción han querido revelar quién fue la persona ofendida durante el rodaje, pero Murray, quien siempre ha sido reconocido por hablar de frente y sin miedo, decidió ser él quien se mencionara primero sobre la situación:

“Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así. La compañía, el estudio de cine, quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo. y por eso pararon la producción. Pero a partir de ahora, estamos hablando y tratando de hacer las paces.



Creo que ahí es donde está el verdadero problema, entre nuestra paz. Ambos somos profesionales. Nos gusta el trabajo del otro. Nos gustamos, creo, y si no puedes llevarte bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer una película.“

Bill Murray