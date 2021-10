El MCU apenas nos dio una intro a la relación mentor-aprendiz entre Tony Stark & Peter Parker. Sin embargo, ahora que así como nos la dio nos la quitó, dejando a Dr. Strange como el nuevo tutor de Spider-Man, el actor Benedict Cumberbatch ha decidido hablar al respecto.

Aunque la dinámica no es sencilla, Benedict confiesa que sí es mucho muy interesante. ¿La razón? Peter Parker ya es un héroe más experimentado que no necesita una tutela per sé, sino un guía que le muestre un nuevo camino en el mundo post-blip:

“Si se siente una sombra de lo que fue Tony Stark, pero esta no es tan paternal; más bien, ambos mantienen un respeto mútuo por salvar al universo, ¿me entiendes? Así que Strange no regaña, aconseja, acompaña, es un igual… Bueno casi, no sé si me de a entender”.

Sin embargo, esto no es lo más esperado de ‘Spider-Man: No Way Home’. Mientras que muchos añoran una relación entre él y Strange, hay teorías que indican que ese no es el verdadero Mago Supremo, sino un impostor ayudando a Kang a romper absolutamente cada defensa del Multiverso para desatarlo y crear caos.

¿Será? ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrena este 17 de diciembre.