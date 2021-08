Muchos han sido los interesados en interpretar a “Robin”, el inseparable compañero de “Batman”; sin embargo, pocos han sido los privilegiados en obtener el papel. Una de esas almas desafortunadas es Matt Damon, quien recientemente reveló que no fue rechazado una, si no dos veces del icónico personaje.

Damon se ha convertido en uno de los actores favoritos de Hollywood, pero cuando intentó obtener el papel de “Dick Grason” aún no era tan famoso. Hablando con Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused, el histrión detalló los inicios de su carrera y los complicados procesos de audición a los que se enfrentó. Uno de ellos fue para ‘Batman’ (1989) de Tim Burton.

Y pese a que todos sabemos que “Robin” no logró el corte final en dicho filme, Matt todavía recuerda como lo rechazaron, incluso sin ser requerido.

-Hay dos historias. Está el papel de “Robin”, fuimos a Nueva York. 1987 tal vez – ’87, ’88. Yo tendría como 16 o 17 años. Recuerdo que no tenía líneas. No era como si estuvieras leyendo una escena con Batman. Era tan secreto que estabas leyendo esta otra escena de alguna otra película. Nunca entendí el sentido de eso. Vía Cinema Blend.

Lo cierto es que la táctica de no revelar guiones es una muy utilizada en la industria cinematográfica. Marvel Studios es referente de ello, pues utilizan guiones falsos e incluso no le dicen a los casteados qué escena están grabando. Quizás esa fue la razón por lo que el joven e inexperimentado Matt Damon no obtuvo el papel.

Para colmo de males, el actor volvió a hacer una audición para “Robin” en 1993, donde habría actuado junto a Val Kilmer como “Batman”. El estudio de cine hizo que Matt acudiera a una prueba de pantalla, pero, por desgracia, ya tenían a otro actor en mente.

–Chris O’Donnell ya tenía el papel, pero estaban regateando el dinero. El estudio estaba haciendo un esfuerzo por traer a otras dos personas para que hicieran una prueba de pantalla. Querían a Chris, pero sólo lo querían por un precio. Recuerdo que en esa etapa de mi carrera, uno iba y leía, incluso si sabía que no iba a conseguir el papel. Vía Cinema Blend.

Quizás fue lo mejor que Chris O’Donnell consiguiera el papel de “Robin”, ya que Matt Damon pasó a protagonizar múltiples películas icónicas incluyendo ‘Mente Indomable’; ‘Rescatando al Soldado Ryan’ y ‘El Talentoso Sr. Ripley’; proyectos que le ayudaron a cimentar su ahora exitosa carrera actoral.