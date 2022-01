Tal parece ser que el emo //_U está de vuelta con más fuerza que nunca, y no lo decimos únicamente por el recién anunciado When We Were Young Festival; pues la tendencia ha llegado hasta Ciudad Gótica. Recientemente, el director de The Batman explicó por qué Robert Pattinson utiliza maquillaje para encarnar su protagónico, asegurando que el dramático delineador siempre fue parte del plan.

Cuando el primer tráiler de ‘The Batman’ de Matt Reeves se estrenó en agosto de 2020, los fans de DC enloquecieron con el enigmático delineador de ojos negro de la estrella Robert Pattinson. Ahora, más de un año después, el director finalmente ha abordado el tema en una entrevista con Esquire.

“No puedes llevar la capa y no usarlo”, argumentó el director de ‘Cloverfield’ sobre el semblante de Batman. “Todos los hombres murciélago llevan eso”. Vía Esquire.

La principal singularidad de la versión de Reeves de su “Bruce Wayne” inspirado en Kurt Cobain es que el teatral maquillaje no desaparecerá de la cara de “Batman”, aún sin la máscara puesta. Al parecer, el cineasta le dijo a Pattinson que quería hacer un “Batman realmente sucio y delgado”. Por eso, el delineador de los ojos permanece desdibujado tras de las escenas de lucha.

“Me encantaba la idea de quitar la máscara y que debajo de ella hubiera sudor y goteo y toda la teatralidad de convertirse en este personaje”, añadió Reeves. “[Bruce] no se preocupa por ninguno de los adornos de ser un [millonario] Wayne en este momento”, insinuó Reeves. “Sentí que era la mejor versión de la historia que podíamos hacer para justificar tener otro ‘Batman'”. Vía Esquire.

Muchos fans del murciélago consideran que este nuevo aspecto angustioso es muy adecuado, ya que el “Caballero Oscuro” es el superhéroe emo por excelencia, dada su trágica historia de orfandad y su oscura visión de la vida.

En otra parte de la entrevista, Reeves se refirió a las reacciones de los fans por la elección de Robert Pattinson, de 35 años, protagonista de ‘Crepúsculo’, para interpretar a “Batman”.

“No ha habido ningún actor, cuando se anunció que iba a interpretar a Batman en uno de los largometrajes; que no haya recibido una reacción negativa. La gente que estaba emocionada, sabía que era porque conocía el trabajo de Rob después de ‘Crepúsculo’. La gente que no estaba emocionada, sabía que era porque no conocían el trabajo de Rob después de ‘Crepúsculo’. “ Vía Esquire.

‘The Batman’ llegará a cines el próximo 4 de marzo.