La tripulación de la misión Artemis II camina con sus trajes espaciales antes de abordar la cápsula rumbo a la Luna en abril de 2026.

La tripulación de la misión lunar se preparó con Proyecto Fin del Mundo. Descubre por qué esta cinta motivó a los viajeros espaciales a dejar la Tierra.

Lo que debes saber:

Tripulantes de Artemis II vieron Proyecto Fin del Mundo en cuarentena.

vieron en cuarentena. Jeremy Hansen consideró a Ryan Gosling como una gran inspiración.

consideró a como una gran inspiración. Artemis II salió de la Tierra el 1 de abril de 2026 hacia la Luna.

La tripulación de Artemis II de la NASA despegó el 1 de abril de 2026 rumbo a la Luna desde las plataformas de Cabo Cañaveral. Durante la cuarentena obligatoria, los 4 astronautas vieron la cinta de ciencia ficción Proyecto Fin del Mundo. Esta actividad sirvió de preparación antes del vuelo.

El actor Ryan Gosling protagoniza esta película basada en la novela del escritor Andy Weir. La trama muestra a un científico que busca evitar la extinción de nuestra especie. Gosling mandó un mensaje en video a los viajeros para desearles éxito antes de que dejaran la Tierra.

La conexión entre Proyecto Fin del Mundo y Artemis II

El astronauta de Canadá llamado Jeremy Hansen comentó la experiencia en una entrevista oficial para la Agencia Espacial Canadiense. Explicó que recibir un acceso previo para ver la película fue un detalle único. La narrativa del filme empató con los retos de la exploración espacial real.

Una actuación que inspiró a la tripulación

Hansen destacó de manera positiva el trabajo del actor principal frente a las cámaras de grabación. El tripulante mencionó que el arte siempre imita a la ciencia y viceversa. Las acciones del personaje ficticio motivaron al equipo entero antes de iniciar la ruta de más de 400,000 kilómetros.

Para detallar el impacto de la cinta, el astronauta resaltó puntos específicos sobre las motivaciones del protagonista:

Es un modelo de alguien que se esfuerza al límite físico y mental.

Ejecuta acciones extremas para proteger a las demás personas.

Representa una figura de disciplina que todos pueden replicar.

El impacto del largometraje en la taquilla

La cinta cinematográfica registró ingresos superiores a los 420 millones de dólares tras su estreno del 20 de marzo de 2026. Puedes verificar las cifras exactas de recaudación en portales como Box Office Mojo. La producción de Amazon MGM Studios mantiene una demanda alta por parte de los fans.

El despegue de la misión espacial de la NASA

El vuelo de la misión Artemis II constituye el primer viaje tripulado hacia la órbita de la Luna en un lapso de 54 años. El cohete Space Launch System transportó la cápsula Orion sin retrasos. Los detalles técnicos del lanzamiento están documentados en el portal de la NASA.