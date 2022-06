Lo que para algunos puede parecer perfectamente normal, para otros, puede ser causa de censura y cancelación. Ese es el caso de ‘Lightyear’, la nueva película de Pixar, que no se estrenará en Arabia Saudita debido a un beso entre personas del mismo sexo. Se trata de la última de una serie de películas de Hollywood que han sido prohibidas en Medio Oriente, por su contenido LGBTQ+.

Según The Hollywood Reporter, la escena en cuestión involucra a una cadete espacial llamada “Alisha” (Uzo Aduba) y a su pareja, quienes se saludan con un beso en la boca.

Variety informa que, de hecho, ‘Lightyear‘ no se presentó a los censores de Arabia Saudita, ya que se preveía que no pasaría sus filtros debido a la prohibición total de relaciones entre personas del mismo sexo en el país. Sin embargo, la película de Pixar sí fue sometida al proceso en los Emiratos Árabes Unidos, país comparativamente más liberal. Sin embargo, la licencia de la película fue revocada tras recibir quejas en redes sociales.

Los problemas de ‘Lightyear’ en Medio Oriente son los últimos de una serie de dificultades a las que se enfrentan las películas con contenido LGBTQ+ en la región.

La película de Pixar de 2020, ‘Onward’, fue prohibida en Kuwait, Omán y Qatar, así como en Arabia Saudita, después de que un personaje al que pone voz Lena Waithe diera a entender que era lesbiana. Mientras tanto, a ‘Dr. Strange In The Multiverse of Madness’ se le denegó el estreno en varios países del Golfo, debido a la inclusión del personaje de la lesbiana adolescente “América Chávez” (interpretado por Xochitl Gómez).

Arabia Saudita, que legalizó los cines en 2018, también prohibió el reciente remake de ‘West Side Story’ por contener un personaje transgénero. Por su parte, ‘Black Panther’ sí logró una proyección en el país, la primera tras la legalización, después de que Disney aceptara 40 segundos de cortes que incluían dos escenas de besos.