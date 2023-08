El editor en jefe de Gizmodo, Daniel Ackerman, acaba de demandar a Apple por la película ‘Tetris‘, misma que estrenaron este 2023 en su plataforma de streaming, Apple TV Plus, reporta HT.

El reclamo viene de que copia su libro de 2016 titulado ‘The Tetris Effect’. Ackerman, alega que Apple, el titular de los derechos de Tetris, The Tetris Company, los productores de la película Tetris y el guionista Noah Pink, copiaron “exactamente la misma sensación, tono, enfoque y escenas” de su libro, para prácticamente transportarlo a la pantalla grande.

El problema mayo viene en cuanto al encuadre del lanzamiento del juego como una “Guerra Fría”, dándole así un sentimiento de “novela de espionaje” adaptada al cine. Lo que hace ver que prácticamente, es un plagio a diestra y siniestra.

Además, Ackerman afirma que la “Tetris Company”, estaba al tanto de su trabajo y lo amenazó con emprender acciones legales por tratar de realizar adaptaciones cinematográficas y televisivas de su propio libro.

¿Al final? Prácticamente utilizaron lo que él escribió para ellos hacer su propia película junto con Apple:

“La película tomó prestadas numerosas secciones y eventos específicos del libro”. –Ackerman

Apple y Tetris Company no han dado respuesta a las solicitudes de comentarios. Pero el caso de Ackerman puede ser difícil dado que tanto Tetris como The Tetris Effect se basan en hechos históricos reales, que generalmente no están protegidos por la ley de derechos de autor.

¡Lástima! Al final, sí resultó ser una guerra fría.