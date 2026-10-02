Ape Escape podría volver con un nuevo juego. Un insider apunta al regreso de la saga de PlayStation, aunque Sony todavía no confirma plataforma ni fecha.

Lo que debes saber

Ape Escape podría regresar con un nuevo juego tras más de 20 años sin una entrega numerada.

podría regresar con un nuevo juego tras más de 20 años sin una entrega numerada. El insider NateTheHate señala que Team Asobi no estaría detrás del proyecto y que Bandai Namco tampoco estaría involucrada.

señala que no estaría detrás del proyecto y que tampoco estaría involucrada. Sony no ha anunciado oficialmente el juego. Por ahora no hay plataforma, estudio, fecha ni ventana de lanzamiento confirmadas.

Una de las sagas más recordadas de la primera PlayStation podría volver. Nuevos reportes apuntan a que Sony estaría preparando el regreso de Ape Escape, la franquicia de plataformas que debutó en 1999 y convirtió la captura de monos en una de las experiencias más reconocibles de la consola original.

Por ahora se trata de un rumor. La compañía no ha confirmado un nuevo juego, tampoco ha revelado quién lo desarrolla y no existe una plataforma anunciada. Eso significa que todavía no puede afirmarse que vaya a salir específicamente en PS5.

¿Ape Escape tendrá un nuevo juego?

El reporte surgió a partir de comentarios del insider NateTheHate, quien volvió a mencionar los planes de PlayStation para recuperar algunas franquicias inactivas. Medios como ScreenRant y Vandal retomaron sus declaraciones este 2 de octubre.

La información apunta a un proyecto relacionado con Ape Escape, pero todavía no está claro si sería una nueva entrega, un reboot o una reinterpretación de la serie. Tampoco existe una ventana de lanzamiento.

Team Asobi no estaría detrás del regreso de Ape Escape

Uno de los datos más llamativos es que Team Asobi no estaría desarrollando el proyecto. El estudio es responsable de Astro Bot, uno de los juegos de plataformas más importantes de PlayStation en años recientes.

La relación entre ambas franquicias no es menor. La página oficial de Astro Bot en PlayStation incluye a Kakeru, protagonista de Ape Escape, entre los personajes clásicos de la marca que aparecen en el juego.

También se menciona que Bandai Namco no estaría involucrada, aunque esta parte del reporte todavía se presenta con reservas.

Por qué Ape Escape sigue siendo una saga clave de PlayStation

El primer Ape Escape llegó a PlayStation en 1999 y fue desarrollado por Japan Studio. Su propuesta destacó por utilizar los 2 sticks analógicos del DualShock como parte central de sus mecánicas. El jugador controlaba a Spike y utilizaba redes, radares y otros gadgets para capturar monos a través de diferentes épocas.

La última entrega numerada fue Ape Escape 3, lanzada originalmente para PlayStation 2 en 2005. La franquicia continuó con spin-offs, pero lleva años fuera del calendario principal de Sony.

El interés por la era clásica de la marca sigue activo. Incluso fuera de los videojuegos, PlayStation continúa explotando su legado, como muestra el reciente set de LEGO basado en la primera PlayStation.

¿El nuevo Ape Escape saldría en PS5?

No hay una plataforma confirmada. Los reportes actuales no especifican si el proyecto está pensado para PS5, para una futura consola o para más de una generación de hardware.

Lo que sí está disponible hoy es el juego original. Sony ofrece una versión de Ape Escape para PS4 y PS5 con renderizado mejorado, guardado rápido, retroceso y filtros de video.

Hasta que Sony haga un anuncio oficial, el supuesto regreso de Ape Escape debe tratarse como un rumor. La diferencia es que ahora existen señales concretas de que la franquicia vuelve a estar sobre la mesa.