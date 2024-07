¡De vuelta al pantano! ‘Shrek 5’ ha sido confirmada oficialmente, y Universal y DreamWorks Animation han fijado una fecha de estreno para la tan esperada película.

Anoche (9 de julio), DreamWorks recurrió a redes sociales para confirmar que la quinta entrega de la franquicia ‘Shrek’ llegará el 1 de julio de 2026, justo a tiempo para el 25 aniversario del título.

La compañía también anunció que la película verá el regreso de los protagonistas de la saga, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz. Sin embargo, el regreso de Antonio Banderas como el “Gato con Botas” aún no está confirmado.

‘Shrek 5’ estará dirigida por Walt Dohrn, guionista y dibujante de ‘Shrek 2’ y ‘Shrek Tercero’, y jefe de historia de ‘Shrek para siempre’, en la que también puso voz a “Rumpelstiltskin”.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu