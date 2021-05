A través del sitio oficial de ‘Dragon Ball Super‘ en los Estados Unidos, se ha comunicado que el famosísimo y legendario anime que en este momento se encuentra en su arco conocido como “Super“, nos entregará otra película en la pantalla grande, reporta Hipertextual.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Dragon Ball Super?

Planeada para el 2022, el largometraje llegará con fuertes expectativas ya que nuevamente su creador, Akira Toriyama, regresará a involucrarse en la parte del guión a diferencia de otros títulos como ‘The Path to Power‘ y ‘Wrath Of The Dragon‘.

Mientras que la dirección no ha quedado en manos de nadie todavía, se presume que posiblemente los candidatos más fuertes para ocupar este puesto sean Tatsuya Nagamine quien dirigió ‘Dragon Ball Super: Broly‘, Tadayoshi Yamamuro quien se encargó de ‘Dragon Ball Z: Resurrection F‘ en el 2015, y Masahiro Hosoda de ‘Battle of the Gods‘ del 2013.

¿La razón? Han sido los directores con los que Toriyama trabajó sus últimos tres proyectos en pantalla grande con él como encargado del guión, así que se especula que alguno de estos tres sea con quien más sinergia tenga a futuro.

¿Hay trailer o avances de la nueva película de Dragon Ball Super?

De momento, la información es poca y asumir que tengamos materiales y filtraciones sería equivocado.

La realidad es que más allá de lo que se compartió en el sitio web, la nueva película de Dragon Ball no tiene más datos jugosos por el momento. Pero teniendo en cuenta de que la película está planeada para el 2022, es posible que eso represente que para finales de este año, ya contemos con afiches, un teaser y quién sabe, si Akira se toca el corazón, probablemente hasta un trailer de navidad.

¿Cuál será la sinopsis de la nueva película Dragon Ball Super?

¡Aún no hay nada! Pero por lo que el mismo Toriyama comparte, habrá un personaje inesperado que nos dejará boquiabiertos entre las muchas escenas de combates intensos con las que contará la película.

Así que es posible que alguien reviva y comience a repartir cátedra. Ó conociendo a Akira, en una de esas cierto maestro se convierte en modo dios y nos demuestra quién es el verdadero jefe.