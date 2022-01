Ser independiente no es fácil y mucho menos mantenerlo y alcanzar el éxito que A24 ha alcanzado, sin embargo tras haberlo logrado con ‘Lamb‘, la productora norteamericana se ha decidido en trabajar en su siguiente película de terror conocida como ‘X‘.

Descrita por algunos expertos como una combinación entre ‘La masacre de Texas‘ y un toque de pornografía (al menos en cuestiones de narrativa visual), la película escrita y dirigida por Ti West (a quien se le atribuye el éxito de ‘The Roost‘, ‘The House of the Devil‘ y ‘The Innkeepers‘) se estrenará el próximo 18 de marzo y contará con la participación estrellas bastante importantes como Mia Goth, Jenna Ortega, Martin Henderson, Brittany Snow y Scott Mescudi, mejor conocido como Kid Cudi.

La narrativa parece hablarnos de una película pornográfica que se grabará en una granja semi-abandonada a finales de los 70.

Como es de esperarse, las cosas no saldrán acorde a lo planeado y nuestros personajes no tardarán en encontrarse luchando por sus vidas apenas los dueños se enteran de qué es lo que está sucediendo.

Pero, ¿para qué se los contamos nosotros? Chequen por acá el trailer: