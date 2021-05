En 2018, John Krasinski (sí, Jim de ‘The Office‘) logró un éxito interesante en taquilla al realizarse como director del largometraje ‘A Quiet Place‘, filme escrito por Bryan Woods & Scott Beck, quienes desde sus años universitarios se inspiraron en ‘Alien‘, ‘No Country For Old Men’ y ‘In The Bedroom‘ para escribir este exitoso filme de horror post-apocalíptico.

¿Cuándo y dónde se estrena A Quiet Place 2?

Estados Unidos tiene tantas vacunas que incluso aquellos quienes visiten el país, están siendo vacunados. Y es por eso que con tanta gente lista para para salir, los cines están reabriendo y justo ‘A Quiet Place 2’ se lanzará en los cines más grandes de Norteamérica.

Sin embargo, por acá en Latinoamérica la cosa está diferente. Pero no te preocupes. 100% podrás ver la película a través de Paramount+, plataforma del estudio donde la película estará disponible a mes y medio de su estreno en cines.

¿Hay trailer de A Quiet Place 2?

¡Sí! Aunque usted no lo crea, lo hay y es nuevo. Bastante nuevo. ¿La razón? Cuando la película estaba lista para su estreno, el COVID la aventó para atrás y por ende, todo quedó en el aire.

Hasta hoy, claro está que la apertura de EE.UU. es inminente y la película se podrá estrenar en cines:

¿Cuál es la sinopsis de A Quiet Place 2?

Mientras que la película no es mala y nos mantiene a todos esperando que en realidad se trate de un spin-off de ‘Cloverfield‘ por el parentezco de las criaturas al gigantesco monstruo, la realidad es que la trama en ‘A Quiet Place‘ es extremadamente repetitiva: así como en la primera, la dos probablemente tratará de la familia Abbot sobreviviendo al mundo post-apocalíptico de estas criaturas desesperadas por comer humanos.

¿Te sorprende? La dirigió Jim, de The Office. ¿Qué esperabas?

¿Qué actores y actrices saldrán en A Quiet Place 2?

Djimon Hounsou, Cillian Murphy y Noah Jupe forman parte del casting anunciado en medios junto a Emily Blunt, John Krasinski y la joven Millicent Simmonds. Fuera de esos anuncios no ha habido más información aunque en realidad, para una película en la que el 80% de los que aparecen en escena son CGI, no debería haber mayor problema.