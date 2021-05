Hay cientos de películas de comedia que salen en un año, pero la verdad es que cada vez las hacen con menos gracias y hasta con un humor muy básico y simple. En esta lista encontrarás películas que te harán llorar de la risa y hasta unas de comedia dramática muy buenas. ¿Lo mejor de todo? Te garantizamos que podrás ver estas películas una y otra vez sin que te aburran.

1.- White Chicks.

Dos policías tienen una misión muy importante, proteger y llevar a unas hermanas millonarias a los eventos de su vida, pero el plan les sale mal y tienen que hacerse pasar por ellas. Esta película tiene escenas ÉPICAS que te harán reír muchísimo.

2.- Crazy, Stupid, Love.

Este enredo familiar te hará reír y también te enseñará que cuando el amor te llega, te llega de la manera menos esperada.

3.- Mean Girls.

Esta película de culto es la muestra perfecta de que la preparatoria es un infierno, generación tras generación. Te vas a reír de los clichés que te encontrarás aquí.

4.- Romy and Michele’s High School Reunion.

¿Nunca tuviste la típica reunion de preparatoria en donde todos ya están haciendo algo de sus vidas y tu no? Lisa Kudrow nunca falla en su tarea de doblarte de la risa.

5.- 50/50.

Esta película te va a hacer llorar ya que es una historia bastante real y cruda, pero es una comedia dramática muy buena y sus partes cómicas son divertidísimas.

6.- Bridesmaids.

Cuando veas esta película, trata de ir al baño primero. Se trata de una mujer con una vida amorosa desastrosa y una de sus mejores amigas la escoge como dama de honor para su boda. Un desastre épico.

7.- Bridget Jones’s Diary.

Todo un clásico. Esta mujer en busca del amor pone reglas para la busqueda de su hombre perfecto y decide hacer un diario, pero no todo sale a la perfección.

8.- This is the End.

Si eres fanático de Pinapple Express, entonces esta película te va a encantar. Una película hecha de cameos de famosos y la llegada del Apocalipsis.

9.- Liar, Liar.

Un clásico de Jim Carrey. Un abogado que ha hecho su fortuna a base de mentiras está a punto de vivir una pesadilla.

10.- Never Been Kissed.

Una historia de amor que todos hemos vivido. Drew Barrymore te hará regresar a prepa con esta historia.