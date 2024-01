Además de ser uno de los músicos más talentosos de nuestra generación, Paul Banks, de Interpol, es también un cinéfilo confeso. O por lo menos eso es lo que podría pensarse, luego de que el músico de 45 años de edad le revelara a SPIN sus 5 películas favoritas. “Voy a nombrar las primeras 5 películas que se me vengan a la mente”, dijo Banks, sugiriendo que sus elecciones no llevan ningún orden en particular.

‘Moon’ (2019), Duncan Jones

‘Moon’ es una película de ciencia ficción de 2009 dirigida por Duncan Jones (en su debut como director) y escrita por Nathan Parker a partir de una historia de Jones.

La película narra la historia de “Sam Bel”l (Sam Rockwell), un hombre que experimenta una crisis personal cuando se acerca el final de un período de tres años en solitario extrayendo helio-3 en la cara oculta de la Luna. Kevin Spacey da voz a “GERTY”, el robot que acompaña a “Sam”.

‘Sunshine‘ (2007), Danny Boyle

‘Sunshine’ es una película de ciencia ficción y suspense psicológico de 2007 dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Ambientada en el año 2057, la historia sigue a un grupo de astronautas en una peligrosa misión para volver a encender el Sol moribundo.

El reparto está conformado por Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Troy Garity, Hiroyuki Sanada, Benedict Wong, Chipo Chung y Mark Strong. El director contrató a un grupo de actores internacionales para la película, e hizo que vivieran juntos y aprendieran sobre temas relacionados con sus papeles, como una forma de actuación por método.

‘Locke‘ (2013), Steven Knight

‘Locke’ es una película de drama psicológico de 2013 escrita y dirigida por Steven Knight. La cinta está protagonizada por Tom Hardy en el papel principal, y es el único personaje que se ve en pantalla, mientras mantiene una serie de conversaciones por altavoz con personajes a los que ponen voz Olivia Colman, Ruth Wilson, Andrew Scott, Ben Daniels, Tom Holland y Bill Milner.

A lo largo de la hora y media que dura el trayecto de Birmingham a Londres, “Locke” mantiene un total de 36 llamadas telefónicas. Durante estas llamadas, le despiden del trabajo, su mujer le prohíbe entrar en casa y su hijo mayor le pide que vuelva a casa.

‘Miller’s Crossing‘ (1990), Ethan Coen, Joel Coen

‘Miller’s Crossing’ es una película neo-noir estadounidense de 1990 escrita, dirigida y producida por los hermanos Coen y protagonizada por Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Turturro, Jon Polito, J. E. Freeman y Albert Finney. La trama trata de una lucha de poder entre dos bandas rivales y de cómo el protagonista, “Tom Reagan” (Byrne), enfrenta a ambos bandos.

En 2005, la revista Time eligió ‘Miller’s Crossing’ como una de las 100 mejores películas realizadas desde la creación de la publicación periódica.

‘Performance‘ (1970), Donald Cammell y Nicolas Roeg

‘Performance’ es una película británica de 1970 dirigida por Donald Cammell y Nicolas Roeg, escrita por Cammell y rodada por Roeg.

El filme está protagonizada por James Fox en el papel de un violento y ambicioso gángster londinense que, tras matar a un viejo amigo, se esconde en casa de una estrella del rock reclusa (Mick Jagger, de los Rolling Stones).