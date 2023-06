Mientras ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ recibe críticas muy favorables y arrasa en taquilla, la gran pregunta es cuándo llegará a los cines la siguiente secuela, ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’.

¿Cuándo se estrenará ‘Beyond the Spider-Verse’?

Aunque entre la película original y ‘Across the Spider-Verse’ transcurrieron cinco años, la buena noticia es que los fans de Spidey no tendrán que esperar tanto para reencontrarse con “Miles Morales” y su tripulación multiversal.

La fecha de estreno de Beyond the Spider-Verse es el 29 de marzo de 2024. Si no hay retrasos, queda menos de un año.

¿De qué tratará ‘Beyond the Spider-Verse’?

En cuanto a los detalles de la trama, se mantienen en secreto, pero sin entrar en spoilers, ‘Beyond the Spider-Verse’ continuará directamente después del gancho final de ‘Across the Spider-Verse’.

Aunque aclamada como otra obra maestra de la animación, las primeras críticas han señalado que termina de forma abrupta, por lo que es de esperar que ‘Beyond the Spider-Verse’ empiece con buen pie. ¿O arrastrándose por las paredes?

¿Quiénes actuarán en ‘Beyond the Spider-Verse’?

Una de las ventajas de hacer dos películas seguidas es que el reparto tiende a ser consistente. Tal es el caso aquí, ya que Shameik Moore volverá como “Miles Morales”; junto a Hailee Steinfeld como “Gwen Stacy”; Jake Johnson como “Peter B. Parker”; Brian Tyree Henry como “Jefferson Morales”; Luna Lauren Vélez como “Rio Morales”; Oscar Isaac como “Spider-Man 2099″/”Miguel O’Hara”; Issa Rae como “Jessica Drew”; Daniel Kaluuya de ‘Get Out’ como “Spider-Punk”; Karan Soni (‘Deadpool’) como “Spider-Man India”; Shea Whigham como “Captain George Stacy” y Jason Schwartzman como “Jonathan Ohnn”/”The Spot”.

Dado el final de ‘Across the Spider-Verse’, es probable que Kimiko Glenn, Nicolas Cage y John Mulaney vuelvan como “Peni Parker”, “Spider-Man Noir” y “Spider-Ham”, respectivamente. Sería un gran error no contar con ellos.