Si te pones ha pensarlo, hay dos cosas de Malcolm el de en medio que nunca supiste: sus apellidos ni sus edades.

Esto no fue un error de guión, sino que más bien, los creadores de la serie decidieron mantener estos datos en el anonimato para no encasillar a la cantidad de público que se pudiera o no relacionar con los personajes, y de esa manera conservar un momentum narrativo que los tuviera en un punto ajeno a la realidad sin ser ciencia ficción.

Tal y como vader.news reporta, para cuando la serie terminó, Frankie Muniz ya tenía 20 años en la vida real, además de que Jane Frances Kaczmarek, ya tenía tres hijos y una vida familiar completamente diferente.

La cosa está en que no quería revelar tanta información de los personajes para que los actores, como tal, en su vida real, no se apoderaran de los personajes. ¿Nos damos a entender? Porque para nosotros y para Linwood Boomer, no existen fallas en nuestra lógica:

