Quentin Tarantino es uno de los cineastas más reconocidos de nuestra época y, en términos simples, una estrella dentro del séptimo arte. Esto se debe, en parte, al carácter distintivo de su obra. Uno sabe a lo que se atiene con una película de Tarantino porque a él le gusta lo que le gusta, y lo presenta sin tapujos. Por lo tanto, también es lógico que lo que no le gusta de otras películas tenga un cierto modo de operar.

Desde una cómica disputa con Jean-Luc Godard hasta una interesante visión de Alfred Hitchcock; estos son los directores que Quentin Tarantino odia y por qué no le gustan.

David Lynch

Cuando David Lynch llevó su surrealismo a nuevos niveles con ‘Twin Peaks: Fire Walk With Me’ en 1992, dividió al público. Tarantino estaba firmemente posicionado en el bando que odiaba esta epopeya protagonizada por David Bowie. Esto le llevó a comentar:

“David Lynch se metió tanto en su propio c*lo que no tengo ningún deseo de ver otra película de David Lynch hasta que escuche algo diferente”.

Aunque desde entonces Lynch ha elogiado a Tarantino, calificando ‘Once Upon a Time in Hollywood’ como una “película de venganza buenísima”, no tenemos ni idea de si Tarantino ha cambiado su opinión sobre él.

Jean-Luc Godard

Hubo un tiempo en que Tarantino adoraba a Jean-Luc Godard. Llegó a declarar: “Para mí, Godard hizo con las películas lo que Bob Dylan hizo con la música: ambos revolucionaron sus formas”. Sin embargo, en vida Godard desdeñó el trabajo de Tarantino, algo que quizás tuvo que ver con su cambio de perspectiva sobre el gran director francés.

“Ya no soy un gran fan de Jean-Luc Godard”– declaró en una entrevista en la que habla de sus modelos cinematográficos.

“Creo que Godard es como Frank Frazetta. Te aficionas a él durante un tiempo y es como tu héroe durante un tiempo. Empiezas a dibujar cosas como él y luego lo superas. Creo que eso es Godard, al menos para mí, como cineasta”.

Alfred Hitchcock

Aunque Tarantino acepta que Alfred Hitchcock fue un pionero en su campo, también plantea que eso no lo hace necesariamente el mejor. Sin embargo, también acepta que hubo factores limitantes que influyeron en su obra.

“Los años 50 le frenaron, Hitchcock no podía hacer lo que él, dejado a su aire, hubiera querido hacer. Cuando pudo hacerlo, a finales de los 60 y principios de los 70, ya era demasiado viejo”– explicó.

Aún así, fuera de una época de conservadurismo, Tarantino cree que Hitchcock tenía un defecto inherente. “Normalmente no me gustan los terceros actos de sus películas”, dijo al podcast 2 Bears 1 Cave, “a menudo se estancan”.

John Ford

“Uno de mis héroes del Oeste americano no es John Ford, obviamente”, declaró Tarantino en una entrevista con Henry Louis Gates.

“Como mínimo, le odio. Olvídate de los indios sin rostro que mataba como zombis. Realmente es gente como él la que mantuvo viva esta idea de la humanidad anglosajona comparada con la humanidad de todos los demás. Y se puede ver en el cine en los años treinta y cuarenta: sigue ahí. E incluso en los años cincuenta. La idea de que eso es una bazofia es una idea muy nueva en términos relativos”.

Y no eran sólo los trasfondos de la obra de Ford -que, por contraste, es un héroe para Martin Scorsese– lo que Tarantino detesta. También declaró: “La fotografía de Ford siempre ha estado sobrevalorada en mi opinión“. En cuanto al género del Oeste, Tarantino cree que Sergio Leone es el mejor de la competencia.

Wes Craven

El amor de Tarantino por la sangre, el gore y la violencia es muy conocido. Así que, con eso en mente, tal vez se pueda predecir su problema con el clásico slasher ‘Scream’: no era lo suficientemente sangriento, sangriento o violento.

“La verdad es que no me gustó nada la dirección de Wes Craven. Pensé que él era la cadena de hierro atada a su tobillo que la mantenía atada a la tierra y le impedía ir a la luna”.

Una vez más, puede que esta crítica tenga un trasfondo personal, ya que Tarantino reveló en una ocasión que Craven abandonó la proyección de ‘Reservoir Dogs’ alegando que la escena de tortura era demasiado para él.