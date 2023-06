Uno pensaría que una banda como Pink Floyd, estaría llena de rockstars que destrozan hoteles, tienen sexo con prostitutas y se inyectan altas dosis de drogas duras, sin embargo, recientemente farout reveló que no sólo esto no era así, sino que, según Roger Waters, ellos eran los más aburridos de la escena y por ello, había una banda en específico con la que disfrutaban tourear.

¿Su nombre? The Who, banda que precisamente a mediados de los 70, disfrutaba ya de un status legendario que, al encontrarse con Pink Floyd, aprovechaban para hacer uso de todos los privilegios que gozaban.

“De hecho muchos se referían a nosotros como “los señores” de la escena; no nos gustaba destrozar hoteles, exagerar con las fiestas o abusar de nuestro status; nosotros siempre fuimos de vino, de estar tranquilos, no ir a afters y jugar backgammon, por eso nuestra banda favorita en el tour era The Who, porque eran igual que nosotros”.

– Roger Waters