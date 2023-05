Puede que por sus inclinaciones hacia el rock alternativo, grunge y shoegaze, Billy Corgan no parezca un metalhead. Pero lo es. Después de todo, llama a Tony Iommi de Black Sabbath “su héroe”.

La revista Revolver habló recientemente con el líder de The Smashing Pumpkins sobre su selección de las 11 mejores bandas de heavy metal de todos los tiempos. Destacó a cualquier número de actos clásicos como Pantera, Slayer, Mercyful Fate y Rainbow, compartiendo historias y puntos de vista a lo largo del camino.

Sobre Pantera, que eligió como su banda número 1 de metal, Corgan dijo:

“Pantera fue una de esas bandas de principios de los 90 que no todo el mundo en el lado alternativo de la ecuación entendió de inmediato porque eran vistos como una banda de metal. Pero con el tiempo creo que mucha gente de la música alternativa reconoció que Pantera era una de esas bandas que trascendían géneros“.

Corgan calificó a Slayer como “probablemente su banda super-heavy favorita de todos los tiempos”. Profundizó al respecto diciendo:

(…) Slayer suena a Slayer. Así que creo que siempre necesitan una categoría propia. Tuve la suerte de ver a Slayer dos veces en su última, supongo, gira de despedida (…) yo estaba solo con mi pelo gótico; lo creas o no, alguna vez tuve pelo gótico. Daba un poco de miedo estar allí en el Aragon Ballroom durante la gira de ‘Reign In Blood’ (1986). Pero qué banda tan increíble. Quiero decir, ¿qué te puedo decir?”.

También, Corgan llamó a Tony Iommi, el legendario guitarrista de Black Sabbath, “como su héroe”:

“Tony escribió esos riffs que, cuando los escuchas, es como una película. En mi mente, siempre lo llamo ‘Cosmic Sabbath’. Cuando escuchaba a Sabbath, me sentía como si estuviera asomándome al universo. Así es como me hacía sentir, incluso de pequeño”.

El nuevo álbum de The Smashing Pumpkins, ‘Atum’, saldrá a la venta el 5 de mayo y es la continuación de ‘Mellon Collie And The Infinite Sadness’ de 1995 y ‘Machina/Machine Of God’ de 2000. Con 33 temas en tres actos, ‘Atum’ ha sido escrito y producido por Corgan a lo largo de los últimos cuatro años.

Billy Corgan nombra sus 11 bandas de metal favoritas

1. Pantera

2. Judas Priest

3. Rainbow

4. Accept

5. Black Sabbath

6. Dokken

7. Slayer

8. Merciful Faith

9. Metallica

10. Savatage

11. Meeker