Podrán seguir pasando los años, pero la música de Star Wars, que nos ha acompañado durante tanto tiempo, continuará siendo de las favoritas de la audiencia. Mañana (4 de mayo) celebraremos una vez más el Día Internacional de Star Wars y, para celebrarlo, se llevará a cabo un concierto sinfónico en la CDMX.

Y estas son muy buenas noticias para los fanáticos de Star Wars en la CDMX, pues el próximo concierto sinfónico de la saga de George Lucas será completamente gratuito ¡Así como lo escuchas! La dependencia encargada de organizarlo será el Instituto de la Juventud (INJUVE), que anunció a través de redes sociales:

“La paciencia debes dominar, joven padawan, May the 4th be with you…’. ¡Ahí nos vemos!”– escribió el Instituto de la Juventud capitalino al dar el anuncio del concierto.