Incluso alguien tan talentoso y con tantas canciones en su haber como Robert Smith ambiciona haber escrito composiciones ajenas. En el caso del líder de The Cure, se reduce a un tema universalmente conocido y que, con toda seguridad, te dibujará una sonrisa en la cara.

En 2004, durante una sesión de preguntas y respuestas con la revista Rolling Stone (vía Rock Celebrities), el músico de 63 años de edad admitió que la canción que le hubiera gustado componer es “Happy Birthday To You”. Así como lo escuchas, el artífice de “Boys Don’t Cry” y “Just Like Heaven” anhela con el corazón haber sido el autor de las mañanitas.

“Happy Birthday to You”– contestó rápidamente el músico cuando le preguntaron por la canción que desearía haber escrito. “Sólo para que la gente de todo el mundo cada segundo del día estuviera cantando mi canción. Eso o ‘Life on Mars’, de Bowie“. Rolling Stone vía Rock Celebrities.

Muchos pensarán: “¿Qué? ¿Happy Birthday to You? Es la canción más básica de la historia”. Pero seamos sinceros, ¿cuántas canciones pueden presumir de ser cantadas por personas de todo el mundo cada segundo de cada día? Así es, ¡ninguna! excepto “Happy Birthday to You”.

La historia del “Cumpleaños feliz” anglosajón es fascinante. Escrita por las hermanas Patty y Mildred J. Hill a finales del siglo XIX, empezó como una simple cancioncilla llamada “Good Morning to All”. Con el tiempo evolucionó, se adaptó a distintos idiomas y ahora es la canción más reconocida en lengua inglesa.

Es imposible saber cuántas veces se ha cantado “Happy Birthday to You” a lo largo de los años, pero probablemente más veces que granos de arena hay en una playa. Es un tema que une a la gente, sin importar su edad, raza o cultura en un momento de celebración y alegría.

Mientras tanto, The Cure se prepara para el lanzamiento de su próximo material discográfico, el primero en 15 años desde ‘4:13 Dream’. Smith ha pasado la mayor parte de los últimos años escribiendo, editando, arreglando, obsesionándose y reeditando el largamente esperado ‘Songs of a Lost World’.

El año pasado volvió a prometer su publicación antes del inicio de la gira europea de tres meses de la banda. En su lugar, los fans recibieron una edición de lujo del 30 aniversario del álbum ‘Wish’, de 1992. Entérate de los detalles de éste y otros 4 lanzamientos del 2023 por aquí.