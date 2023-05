La nueva generación del Salón de la Fama del Rock and Roll ha sido anunciada y sus miembros incluyen a Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, George Michael, Sheryl Crow, entre otros, quienes serán presentados de manera oficial en noviembre de este año en una ceremonia en Brooklyn, Nueva York.

Cabe destacar que Rage Against the Machine finalmente logró entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll después de cinco nominaciones, en las cuales quedó fuera de la contienda debido a falta de votos.

Otras personalidades que serán reconocidas en la próxima ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll son Chaka Khan, Al Kooper, Bernie Taupin, DJ Kool Herc y Link Wray, quienes recibirán un premio por su Influencia Musical.

Sin embargo, mientras todo es color de rosa para la nueva generación del Salón de la Fama del Rock and Roll, algunos artistas que quedaron fuera de la votación este año son Soundgarden, Joy Division / New Order, Iron Maiden, A Tribe Called Quest, entre otros.

Cad nueva generación del Salón de la Fama del Rock and Roll es elegida a través de un sistema de votos en el cual participa más de un millar de artistas cuya única regla es contar con 25 años o más de trayectoria musical.

La ceremonia de presentación de la generación 2023 del Salón de la Fama del Rock and Roll tendrá lugar en el Barclays Center en Brooklyn el próximo 3 de noviembre.