El 25 de agosto del 2017, fue la última vez en que QOTSA lanzó una producción de estudio producida y liderada por nada más y nada menos que Mark Ronson. Hoy, después de 6 años de silencio y probablemente un proceso de recuperación bastante complicado en el área personal para Josh Homme, la banda está de regreso con un nuevo sencillo titulado “The Worlds Gonna End“.

Bajo el nombre de In Times New Roman, Queens of the Stone Age comenzará todo el proceso de lanzamiento planeado para mediados del segundo semestre de este 2023.

Con altas dosis de distorsión pero una sombría esencia rodeando cada acorde y melodía de la canción, Josh Homme no parece ser ajeno a lo ocurrido en el pasado cuando pateó a una fotógrafa estando fuertemente en estado de ebriedad, además de sus acusaciones y denuncias por parte de su ex-pareja, Brody Dalle, con quien mantiene una batalla por la custodia de sus tres hijos.

“No me importa lo que la gente sepa. El mundo se va a acabar en un mes más o menos“

El track, más que buscar redención, busca ahondar en la manera en la que medios y fans perciben a Josh, quien sin reparo demuestra que no tiene interés en lo que se diga, y llega con una rebeldía bastante refrescante.

Checa por acá el sencillo y prepárate. Homme no ha cambiado, no ha aprendido y en una de esas, este es el último baile de QOTSA.

En otras noticias, recordemos la vez que Prince tocó un cover de Foo Fighters en pleno medio tiempo del Super Bowl.