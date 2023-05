Se suele decir que, en este mundo, nadie es imprescindible. La regla se quiebra en algunos casos particulares como es el de Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen quien, a más de 30 años de su fallecimiento, sigue siendo profundamente extrañado en el ámbito musical.

Y no es para menos. Mercury era un talento en un millón que difícilmente se volverá a ver. Tras su prematura muerte a los 45 años de edad, Queen trató de seguir adelante pero, por supuesto, encontrar una voz que se adecuara al proyecto se convirtió en una tarea titánica.

Desde 2011, el cantante salido del reality show American Idol, Adam Lambert, hace las funciones de vocalista de Queen. Sin embargo, antes de que Lambert tomara la estafeta hubo otro nombre conocido que se perfiló como una gran opción. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Robbie Williams.

El cantante inglés, que tiene una fenomenal carrera en solitario, reveló que fue considerado para cantar junto a Brian May y compañía, después de que grabaran una reversión de “We Are The Champions” para la película ‘A Knight’s Tale’ del 2001.

Desafortunadamente, el intérprete de “Angels” declinó la propuesta por miedo a no cumplir las expectativas de los fans y por el enorme peso que significaba tomar las riendas que alguna vez sostuvo el mismísimo Freddie Mercury. En entrevista con SiriusXM, Williams profundizó al respecto:

“Aunque tengo mucha confianza aquí en el micrófono, tengo muy baja autoestima”– dijo a SiriusXM. “Y pensé que les ahorraría la osadía de que yo intentara siquiera subir a un escenario y estar al mismo nivel que Freddie Mercury. Él, para mí, es angelical. Es divino. Me daba demasiado miedo”. Y añadió: “Yo mismo estaba haciendo estadios en ese momento. No quería tener que dividirme en tres, pero esa es otra historia”. Vía SiriusXM.

Mientras tanto, “Bohemian Rhapsody” de Queen ha superado las 2 mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en uno de los himnos más destacados de la historia del rock & roll. Entérate de los detalles por aquí.