En 2012, 2 fue el título del álbum que logró colocar a un muy joven Mac DeMarco en el radar de cientos de medios y los audífonos de miles y miles de fans. Con 11-tracks de los cuales nada se desperdicia y definitivamente ni uno solo se sentía de relleno (a diferencia de lo que hizo con One Wayne G).

Definitivamente varios clásicos surgieron de ese disco, pero “Ode to the Viceroy” fue no sólo uno de los más populares, sino también uno de los más emblemáticos en la personalidad e imagen de Mac como persona y artista dentro del mismo plano.

Hoy, luego de ofrecer una entrevista para the Associated Press, el músico confesó que no necesariamente se debe a que se encuentre en un camino de “sobriedad”, sino que en realidad, se dio cuenta que después de varios años de vicios y adicciones, simplemente lo que busca a sus 33 años, es ser “libre”.

“No le llamaría un “camino de sobriedad”, eso sería raro. Lo que sí es es una búsqueda por libertad. Como humanos, ¿qué somos? ¿Qué necesitamos? Agua, refugio y comida. Eso es más que suficiente para ser felices. Y quiero regresar a lo básico para poder ser libre.



No más estar atado al alcohol, no más estar atado al tabaco. También ya dejé la cafeína y me niego a comer comida “Fría”. Estoy ya en otro viaje”. Mac DeMarco

El músico parece estar convencido de que una mejor vida es posible, y aunque no lo parezca, es cierto, sólo tiene 33 años. Así que los vicios no acarician. Si sienten que deben de parar con alguna sustancia, háganlo. Existe más vida que estar atado a adicciones.

En otras noticias, The Smashing Pumpkins lanzan ‘ATUM’, su esperada ópera de 33 canciones.