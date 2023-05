En un nuevo documental sobre la icónica banda de indie rock de Amherst, Massachusetts, Dinosaur Jr; el líder J. Mascis dijo que no una, si no dos veces; Kurt Cobain intentó que se uniera a Nirvana. Al respecto, el músico de 56 años de edad dijo:

“No lo pensé mucho. Creo que éramos mucho más grandes que ellos en ese momento”. Vía Metal Injection.

En efecto, Dinosaur Jr. en su momento fue literalmente dueño de la escena indie a finales de los 80 y a lo largo de los 90, con su mezcla de fuzz hardcore, speed y psicodelia.

El documental Freakscene: The Story Of Dinosaur Jr, capta la gloria y la disfunción de uno de los grupos más importantes del rock. Dirigido por Philipp Reichenheim, cineasta alemán y cuñado de Mascis; Freakscene incluye entrevistas con Thurston Moore y Kim Gordon de Sonic Youth; el conjunto de punk rock Husker Dü; My Bloody Valentine; los Pixies y, naturalmente, con los propios miembros de Dinosaur Jr.

Aunque la influencia global de Dinosaur Jr. es enorme, su conexión con Nirvana era mucho más íntima. El bajista de las leyendas del grunge, Krist Novoselic, comentó en una ocasión que la decisión de Nirvana de firmar con una gran discográfica estuvo motivada en gran medida por la decisión de Dinosaur Jr. de hacer lo mismo.

En el documental, Thurston Moore de Sonic Youth, detalla una conversación entre Cobain y Mascis más o menos de la siguiente manera: “Bleach aún no había salido, sólo era el sencillo [“Love Buzz”]. Y recuerdo que Kurt le dijo a Mascis: ‘¿Por qué no te unes a nosotros?“.

Kim Gordon también añadió que “me hizo darme cuenta de lo mucho que habían influido también en Nirvana. Dinosaur tenía esa otra cualidad disonante que creo que a Kurt le gustaba mucho”.