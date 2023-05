Cinco años después del lanzamiento original de ‘Bird Box’, aquel thriller en el que Sandra Bullock sobrevivía a unas entidades alienígenas que comenzaban a arrasar con la faz de la tierra, Netflix ha anunciado una nueva película perteneciente a este universo que se desarrollará en Barcelona.

A manera de precuela, esta película describirá cómo se vivió el inicio del ataque de estas entidades en España, casi como dando a entender en su teaser, que este lugar pudo haber sido el epicentro de todos los sucesos ocurridos en el largometraje estelarizado por Bullock.

De momento, no existe como tal una fecha precisa en la que esta película vaya a estrenarse, sin embargo, Netflix no suele soltar teasers de proyectos que no se vayan a estrenar antes de un año, por lo que es preciso esperarla para el otoño o diciembre de este 2023.

La película será dirigida por Alex & David Pastor, y contará con las actuaciones de Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro with Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner & Leonardo Sbaraglia.

¿Será? Checa por acá el teaser:

Fuente: comicbook.