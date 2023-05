Si hay un hombre que puede garantizarte una buena playlist, ése es el baterista de Metallica, Lars Ulrich. Para la revista Rolling Stone, el músico reunió una selección de los 15 mejores álbumes de heavy rock y metal de todos los tiempos. Es el tipo de lista de reproducción que puede sacudir los cimientos de una casa, con Black Sabbath, Alice In Chains, Iron Maiden y muchos más.

Entre las selecciones clásicas de esta lista de reproducción se incluye el álbum de 1977 de AC/DC ‘Let There Be Rock‘. Al hablar del disco, Ulrich dijo:

“Es el disco más heavy de AC/DC, el disco más denso de AC/DC, el disco más enérgico de AC/DC”.

Naturalmente, el baterista también hace guiños al trabajo de Blue Öyster Cult en ‘On Your Feet or On Your Knees’ y al disco de Motörhead ‘Overkill’. Al explicar la inclusión de este último, Ulrich dijo: “Nunca había oído nada que sonara así. Me voló la cabeza. Y ese tipo de energía continuó, era tan cruda”.

Como tal, Ulrich ha escogido un puñado de LPs clásicos para su consideración, como el opus ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses; ‘Dirt’ de Alice in Chains y el poco conocido proyecto de Warrior Soul, ‘The Space Age Playboys’.

Eso sí, el músico de Metallica no incluye nuevos clásicos en su lista salvo ‘Toxicity’ (2001) de System of a Down y ‘The Battle of Los Angeles’ (1999) de Rage Against the Machine (1999). Dijo sobre ámbos:

“Toxicity era político, loco, chiflado, enérgico, increíble, desde el punto de vista de la composición, bien elaborado. Inspiró mucho lo que hicimos”.

“(…) The Battle of Los Angeles suena jodidamente auténtico”. No hay filtro. Es tan instintivo, impulsivo y directo. Hasta entonces, muchos discos de hard-rock estaban muy trabajados, incluido el nuestro”.

Los 15 discos de rock favoritos de Lars Ulrich