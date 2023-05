Matt Bellamy de Muse es uno de los hombres más reconocidos de la música actual, sin embargo, su estatus de super estrella del rock no le nubla la visión. Recientemente, un músico amateur compartió en redes sociales la grata experiencia que tuvo con el inglés, cuando lo descubrió tocando nada más y nada menos que “Starlight”.

Tal y como reportó la estación local Kroq, el músico callejero @fleece_kawasaki se encontraba tocando “Starlight” de Muse en el centro de Santa Monica, California, cuando de la nada apareció el mismísimo Matt Bellamy de Muse.

Según el relato, Bellamy, quien se encontraba en compañía de su hijo, se acerco al músico y le pidió una foto que su propio hijo tomo, y que después compartió a través de redes sociales.

“El hombre, el mito, la leyenda Matt Bellamy estaba ahí y se acercó para tener una dulce interacción conmigo incluyendo filmar el cover, regresar para conocerme y pedirle a su hijo que tomara una foto. Yo le pedí un abrazo a lo que él accedió y después lo publicó en sus propias redes sociales. ¡Qué tipo tan más fantástico!” Vía redes sociales.

Mientras tanto, Muse continua en medio de su Will Of The People Tour, que promociona su último disco del mismo nombre. Mañana (6 de mayo) dan por concluido el tramo norteamericano de la gira para continuar con la parte europea. La última fecha que tienen agendada será el 29 de julio en Malasia.

En noticias relacionadas, Matt Bellamy recientemente reveló el disco de Muse que menos le gusta. “Creo que pensábamos que habíamos conseguido tanto con “Uprising” que no podíamos equivocarnos. Obviamente, podíamos“-dijo. Entérate de los detalles por aquí.