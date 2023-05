En meses recientes, el nuevo regional mexicano, particularmente los corridos bélicos (puestos de moda por el cantante Peso Pluma), han tomado por asalto no solo a México, si no al mundo entero. Sin embargo, algunos docentes no están de acuerdo con la influencia que esta música podría tener en los niños, por lo que piden que no sea reproducida en las escuelas.

A través de redes sociales, se viralizó un video en donde niñas y niños de una escuela primaria en la colonia Lomas Verdes, en Xalisco, Nayarit; cantan el éxito viral de Peso Pluma, “Ella Baila Sola”, cuya letra hace alusión al uso de drogas y cuestiones sexuales explícitas.

Sobre el video en cuestión, la titular de la 20 sección de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nayarit, Guillermina García; dijo (Vía Aristegui) que directores y docentes que laboren en escuelas del estado deberán de abstenerse de la reproducción de corridos y cualquier otro tipo de canciones que hagan apología al delito y a la violencia.

También aseguró que maestros y maestras de la entidad recibirán capacitación con respecto al uso de los corridos bélicos con fines de entretenimiento.

“Hay mucha música acorde a los tiempos, de desarrollo emocional, de ganas de salir adelante; música positiva, porque hay temas que pueden incidir en el desarrollo de los niños(…) Las y los maestros tendríamos que empezar a darles una orientación de lo que debemos ser como ejemplo, para poder incidir en situaciones positivas”. Vía Aristegui Noticias.

Mientras tanto, “Ella Baila Sola” de Peso Pluma ft. Eslabón Armado sigue conquistando la lista de Billboard Hot 100, que ofrece los sencillos más populares de todo el mundo. Desde su lanzamiento el pasado 17 marzo, el tema se ha mantenido en las posiciones más privilegiadas e incluso llegó al número uno.

Al momento de la redacción de esta nota, “Ella Baila Sola” se encuentra en el cuarto lugar por delante de “un x100to” de Bad Bunny y Grupo Frontera, otro corte del nuevo regional mexicano.