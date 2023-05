La influencia de Jimmy Page en el rock y la música moderna es incuestionable, de eso no cabe ni cabrá duda. De forma paralela, el acervo cultural de Jimmy Page es igual de vasto, el cual incluye todo un mundo de referencias e influencias personales.

Jimmy Page es, sin duda, un maestro de la guitarra, pero al mismo tiempo, también será un constante aprendiz con figuras que siempre lo inspirarán para mantenerse como el gran rock star que hoy en día es.

Mucho se sabe de las figuras de la música que Jimmy Page admira más, entre las cuales está el legendario Jimi Hendrix y colegas más contemporáneos como David Gilmour e incluso leyendas del rock como Eric Clapton, Pete Townshend y Jeff Beck.

Sin embargo, poco se sabe de la admiración que Jimmy Page tiene por el legendario (pero poco conocido) Clarence White, a quien considera como un guitarrista “absolutamente brillante”.

¿Quién fue Clarence White?

Clarence White fue un guitarrista estadounidense de música country y bluegrass nacido en 1944 en Lewiston, Maine. Era conocido por su habilidad en la guitarra y por haber sido miembro de la banda de bluegrass The Kentucky Colonels, así como por su colaboración con The Byrds.

¿Qué dijo Jimmy Page de Clarence White?

Durante una entrevista con Guitar Player, Jimmy Page declaró lo siguiente:

“Otro guitarrista [además de Jimi Hendrix] con el que empecé a meterme también murió, era Clarence White. Era absolutamente brillante. Dios mío. Tenía un estilo totalmente diferente, el control, el estilo con el que tocó en el sencillo de Maria Muldaur, “Midnight at the Oasis”. Su orientación a la [guitarra] Les Paul, y sobre Les Paul, no estaríamos en ninguna parte si él no hubiera inventado la guitarra eléctrica.”

¿Qué le pasó a Clarence White?

Trágicamente, Clarence White falleció en 1973 a la edad de 29 años, atropellado por un conductor ebrio. Su muerte dejó un gran vacío en la comunidad musical y su influencia sigue siendo reconocida por muchos guitarristas de country, bluegrass y rock.