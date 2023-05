El álbum ‘Follow The Leader’ de Korn, 5 veces multiplatino, fue un éxito comercial sin precedentes para la banda pionera de nu-metal, que los elevó a lo más alto del estrellato.

Sin embargo, según el líder Jonathan Davis, el disco que dio lugar a su tema más popular hasta la fecha (“Freak On A Leash”) también alberga su creación más vergonzosa.

Ese tema es, por supuesto, “All In The Family”, la batalla de rap entre él mismo y el vocalista de Limp Bizkit, Fred Durst.

Producto de una época diferente, además de soltar varios insultos homofóbicos que juegan temáticamente en el final de la canción; el corte también cuenta con numerosas rimas notablemente débiles. Hablando del tema recientemente con Metal Hammer, Davis dijo:

“‘All In The Family’ es la peor canción de la historia. Es horrible. Estábamos todos borrachos en el estudio y yo intentaba rapear. En aquel momento, nos lo estábamos pasando bien, pero ahora me avergüenzo. No tengo nada en contra de Fred, ¡solo apesta! Estábamos borrachos como una cuba. No debería haber llegado al disco”.

Vía Metal Hammer.