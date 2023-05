Luego de haber sido acusado por la sociedad de autores y compositores, quienes notaron que varias secuencias armónicas de “Thinking Out Loud” son idénticas a “Let’s Get It On” de Marvin Gaye, Ed Sheeran se había mantenido bastante sereno y respetuoso en cuanto a sus comentarios, hasta hoy.

¿La razón? Para el cantante era obvio que la canción no tenía ningún parentesco, más allá de una mera coincidencia que, si bien es correcto, podría ser tomado como influencia, en realidad no afectaba ni robaba absolutamente nada de la canción.

¿El problema? Que tal y como CoS reporta, el caso ha avanzado y no a favor de Sheeran, quien incluso, llegó a estar de acuerdo en que si esto representaba una ofensa al equipo de Martin Gaye, podría acceder a un tipo de reparación. El problema es que esto ha evolucionado a un nivel en que el juez Louis Stanton ha declarado que en efecto, la canción es plagio.

¿La respuesta de Sheeran?

“Si enserio resulta que soy culpable, prefiero retirarme de la música y ya. Esto es una basura”. Ed Sheeran

Para los haters de Ed, estas son buenas noticias, y es que el caso no parece prometer mucho para él. ¿Será que en verdad se retirará de la música? ¡Ya veremos!

