Dave Gahan es uno de los nombres imprescindibles de la música electrónica. Ahora mismo está en plena gira con Depeche Mode promocionando su último álbum, ‘Memento Mori’. Sin embargo, incluso alguien con tanta experiencia como Gahan se emociona por la música en directo, y claro que atesora el mejor concierto al que ha asistido en su vida.

El 2021, en el marco del lanzamiento de ‘Impostor‘, su álbum de covers; Dave Gahan se entrevistó con The Guardian y respondió una serie de preguntas aleatorias. Sobre cuál era el mejor concierto que había presenciado en su vida, no dudó en mencionar a un colega que anteriormente ya ha cubierto en elogios: Sigur Rós.

“ Sigur Rós, Beacon Theatre, Nueva York, alrededor de 2002. El sonido, la belleza y la fuerza de la música eran increíbles. Me sentí tan abrumado que se me saltaron las lágrimas”.

Y es que la artisticidad del músico islandés es motivo de inspiración para el líder de Depeche Mode. En otra oportunidad, hablando con Vinyl Writers, Gahan mencionó que el álbum Ágætis Byrjun (1999) de Sigur Rós le cambió la vida. Aseguró que lo escogió en la tienda de discos simplemente porque su portada le parecía enigmática, pero que una vez que escuchó la música quedó realmente sorprendido:

“Me encanta buscar en las estanterías hasta que veo una portada que me atrae. No tengo por qué conocer al grupo o al artista, en absoluto. Así me pasó con Ágætis Byrjun de Sigur Rós. No conocía al grupo ni la música que había detrás, pero no dejaba de ver esa ilustración. Sin tipografía, sólo esa imagen de un embrión. Así que compré el disco y lo que oí me dejó perplejo”.

“(…) Estos misteriosos músicos de Islandia hablaban a través de su música (en su extraño lenguaje de fantasía) y me dieron todos estos credos en el camino”.