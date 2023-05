Con quince materiales de estudio bajo el brazo, resulta perfectamente normal que algunas canciones del catálogo de Pink Floyd pasen desapercibidas; pero eso no quiere decir que sean menos geniales que éxitos de estadio como “Another Brick in the Wall” o “Wish You Were Here”.

En 2017, hablando con Uncut Magazine, David Gilmour rememoró una de las joyas olvidadas de Pink Floyd que él atesora con gran entusiasmo. Es una ironía, porque el corte proviene precisamente de uno de los discos de los que se siente menos orgulloso. Hablamos de “Fat Old Sun”, incluida en el experimental ‘Atom Heart Mother‘ de 1970.

“Está fantásticamente olvidada”, dijo Gilmour a la revista. El guitarrista incluso quiso que la canción se incluyera en el recopilatorio de 2001 ‘Echoes’, pero se le denegó.

“Intenté por todos los medios presionar a los demás… pero no lo aceptaron. Es una de esas canciones en las que todo encajó muy fácilmente”.

Sin embargo, el corte estilo funk proviene de un esfuerzo del que David Gilmour se ha sentido avergonzado conforme el paso de los años. Tras la salida de Syd Barrett, Pink Floyd emprendió el camino para reencontrar su identidad a través de la experimentación.

Pero no todos los experimentos fueron exitosos. Para Gilmour, Atom Heart Mother (1970) fue un acto fallido, pues la creatividad del conjunto no estaba plenamente conectada con sus rendiciones en el estudio.