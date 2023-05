Con casi 30 años de trayectoria y siete álbumes de estudio, Slipknot tiene material de sobra para tocar en directo. Sin embargo, los fanáticos ya tienen sus canciones favoritas muy a pesar de la banda, que ya está absolutamente harta de tocarlas. Así lo confesó el líder Corey Taylor en el podcast All Things Music.

En la entrevista, Taylor aseguró que él realmente no es el encargado de “vetar” canciones para sus directos, sin embargo, sí levantó la voz para pedir que no tocaran más “Wait & Bleed”, el clásico de 1999 incluido en su álbum debut homónimo.

Junto con otros sencillos como “Duality” o “Before I Forget”, “Wait & Bleed” es uno de los cortes favoritos de los fans. Desde 1999 la han tocado más de mil veces, lo que explica perfectamente el hartazgo de Taylor.

“No soy yo quien veta estas cosas. Veté una canción durante media gira – te vas a reír – ‘Wait And Bleed’ porque estaba jodidamente cansado de tocarla . Me dije, “¿podemos hacer una gira en la que no la toquemos?

Incluso, Taylor comentó que recibieron una mala reseña durante su última actuación en el Download Festival por no incluir “Wait & Bleed” en su set. Es así que el cantante, en su faceta de solista, ha tenido que incluir el corte para complacer a sus seguidores (aunque él no quiera).

“Recibimos una crítica de 4K como cabezas de cartel del Download específicamente porque no tocamos ‘Wait And Bleed’. Yo estaba como, ‘¿en serio?’ Estaba tan enojado. A propósito dije: “No quiero tocar esta canción nunca más”. ¿Y sabes qué? Yo soy el maldito que lo hizo”.

“(…) Ahora está en mi puto solo. Así que ahí la tienes. No puedo escapar de ella. A la gente le encanta esa canción. No es una mala canción. Sólo es vieja. Y a mí, como a todo el mundo que hace música, me encanta que tengamos cosas heredadas. Pero, la he tocado [siempre]”.