No es ninguna sorpresa que la cinta de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ terminara siendo un fracaso; rara vez una adaptación del anime al live-action funciona, y existen mínimo unas 10 películas que lo han demostrado.

Sin embargo, pese a haber perdido más de $30 millones de dólares en la inversión de este largometraje, Toei Animation parece seguir apoyando el filme y ahora, Marcos Patiño, actor mexicano de doblaje que interpretó a Ikki, ha salido a la defensa del mismo con fuertes comentarios que aluden no sólo a la cinta, sino a su público y fandom de la franquicia en sí:

RESPETO, TOLERANCIA, EMPATÍA. Tres palabras que en la últimas semanas no ha existido en quien opina respecto a la película de “Caballeros del Zodiaco, el Inicio.” Pedimos respeto para los gustos, la diversidad, las preferencias, pero no somos capaces de respetar a quien piense distinto a nosotros, hay personas que sin conocerte y valiéndose del “anonimato” del Facebook se sienten con la autoridad de ofenderte cuando dices que a ti si te gusto, y otro grupo ofende a quien dice que no les gusto y un grupo más grande ofende sin aún haberla visto.