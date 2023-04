Si pensabas que te habías salvado de mirar un innecesario cover de Youtube o TikTok esta semana, me temo que estás muy equivocado.

Una vez más, Anthony Vincent, quien gusta de transportar canciones y artistas a géneros a los que no pertenecen, tan sólo para reimaginar “¿a qué sonarían?”, ha tomado “Zombie” de The Cranberries para interpretarla completamente en una onda más Deftones.

Esto implica una serie de arreglos instrumentales bastante interesantes, no lo vamos a negar. Quizás la voz es lo que, ugh, resulta algo cansado y con altas dosis de cringe sobre todo por el parecido del bigotito al del abusador y standupero, Mau Nieto, pero bueno, es el internet, es Youtube, ¿qué podíamos esperar?

Si eres un purista del éxito del ’94 que coronó al disco No Need to Argue de The Cranberries, mejor no le des play. Pero si no, vaya, podría hasta divertirte:

En otras noticias, el documental sobre la vida de Syd Barrett de Pink Floyd estrena su primer trailer oficial.